Штаб АТО: с начала суток зафиксировано 6 фактов нарушения режима тишины

КИЕВ. 8 января. УНН. Противник продолжает обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Так, на Луганском направлении враг более двух часов вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов по защитникам Луганского и выпустил в этом районе около полусотни мин. Неподалеку Светлодарска захватчики обстреляли наших воинов из гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении тяжелые минометы калибра 120-мм боевики применили на Приазовье по защитникам Павлополя, а вооружение БМП, гранатометы и пулеметы - вблизи Талаковки. Еще дважды, в обеденное время, оккупанты из стрелкового оружия, в том числе снайперы, вели огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Новотроицкого. В обоих из этих случаев наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия.

Всего с начала этого периода, зафиксировано уже 6 фактов нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

Напомним, за прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел один прицельный обстрел позиций ВСУ.