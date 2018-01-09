В 2017 значительно возросло количество крымчан, призванных в армию РФ

КИЕВ. 8 января. УНН. В 2017 году значительно возросло количество жителей оккупированного полуострова Крым, призванных в армию РФ. Об этом в сети Facebook сообщила правозащитная организация Crimean Human Rights Group, передает УНН.

"Если в 2016 году это было около 3100 человек, то за 2017 в армию РФ отправили уже чуть менее 5000 призывников из Крыма. Всего за период оккупации в Вооруженные силы РФ призвали примерно 10 тысяч крымчан", - говорится в сообщении.

В организации добавили, что в 2017 году открыто минимум четыре уголовных дела за уклонение от службы в армии. Два дела в Симферополе, одно в Севастополе, одно в Ялте.

"По трем из них вынесены приговоры. Крымчане Трош и Бахолдин были приговорены к штрафам в размере 25 тысяч рублей каждому, при этом наличие судимости не освободило их от прохождения обязательной службы в оккупационных вооруженных силах", - добавили в Crimean Human.

Добавим, практика призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии, которая оккупирует, а также непрерывная на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины из оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.

Напомним, в период с 1 декабря 2017 по 1 января 2018 зафиксирован заход 26 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма.



