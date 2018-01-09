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В Херсонской области мужчина изнасиловал трехлетнюю дочь своей сожительницы

В Херсонской области мужчина изнасиловал трехлетнюю дочь своей сожительницы

КИЕВ. 8 января. УНН. В Херсонской области мужчина изнасиловал трехлетнюю дочь своей сожительницы. Об этом в сети Facebook написал первый заместитель Председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Вчера (7 января - ред.) в полицию обратились бабушка и дедушка трехлетней девочки. Мать, их дочь, привезла внучку к ним. Когда бабушка купала ребенка, то увидела признаки вмешательства в половые органы малышки. Ребенок проживает с матерью в Херсонской области. Уже установлено, что трехлетнюю девочку насиловал сожитель женщины. Проводятся необходимые следственные действия", - сообщил В.Аброськин.

Напомним, в Ивано-Франковске задержали 36-летнего мужчину по подозрению в систематическом физическом совращении своей 14-летней дочери.

Источник: УНН
Теги: полиция, Херсонская область, дети, насилие
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