КИЕВ. 8 января. УНН. В Херсонской области мужчина изнасиловал трехлетнюю дочь своей сожительницы. Об этом в сети Facebook написал первый заместитель Председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Вчера (7 января - ред.) в полицию обратились бабушка и дедушка трехлетней девочки. Мать, их дочь, привезла внучку к ним. Когда бабушка купала ребенка, то увидела признаки вмешательства в половые органы малышки. Ребенок проживает с матерью в Херсонской области. Уже установлено, что трехлетнюю девочку насиловал сожитель женщины. Проводятся необходимые следственные действия", - сообщил В.Аброськин.

Напомним, в Ивано-Франковске задержали 36-летнего мужчину по подозрению в систематическом физическом совращении своей 14-летней дочери.