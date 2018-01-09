Киевская полиция задержала подозреваемых в убийстве мужчины на Подоле

КИЕВ. 8 января. УНН. В течение суток киевская полиция задержала подозреваемых, причастных к убийству мужа на Подоле в Киеве. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

"Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения и уже на следующие сутки после совершения преступления были установлены лица, причастные к убийству 35-летняя уроженка Запорожской области и 31-летний ранее судимый житель Донецкой области", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что по предварительным данным, во время застолья задержаные поспорили с потерпевшим.

"В результате чего 48-летний уроженец Херсонской области получил колото-резаное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вытащили тело мужчины из квартиры на улицу, где его заметили соседи и вызвали полицию", - резюмировали в МВД.

Ранее сообщалось, что вчера, 7 января, около полуночи полиция получила сообщение о том, что на улице Константиновской обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.