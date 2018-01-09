Теннисистка Цуренко пробилась во второй круг турнира в Хобарте

КИЕВ. 8 января. УНН. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко преодолела первый раунд турнира WTA “Hobart International”, который проходил в Хобарте (Австралия), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В матче первого круга киевлянка, посеянная под пятым номером, за 1:00 44 минуты сломила сопротивление представительницы Венгрии Тиме Бабоша — 7:6 (2), 6:2.

Таким образом, Цуренко оформила третью победу над Бабоша в четырех очных встречах.

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Стоит отметить, что следующей соперницей Украинский станет казахстанская теннисистка Юлия Путинцева. Теннисистки дважды играли между собой. В 2015 году в Нью-Хейвене Путинцева уверенно победила 6:1, 6:0. Их вторая встреча (в Москве в 2016) завершилась отказом Цуренко после первого сета, выигранного представительницей Казахстана со счетом 6:3.

Добавим, что в прошлом году Цуренко доходила до полуфинала на турнире в Хобарте.

Как ранее сообщало УНН, первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).