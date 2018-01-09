Двое британцев влюбились, готовя теракт

КИЕВ. 9 января. УНН. Британский суд признал виновными в подготовке теракта мужчину и женщину, которые познакомились незадолго до этого через сайт знакомств, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, 36-летний выходец из Судана Мохаммед познакомился с 33-летней жительницей Лондона Эль-Хассан, поскольку она работала фармацевтом и обладала необходимыми для создания взрывчатых веществ знаниями. При этом пара разделила не только “общую идеологию, но и эмоциональную привязанность друг к другу”.

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Обвиняемые находились в постоянном контакте, но кроме обычных сообщений обменивались экстремистскими видеороликами и фотографиями, пишет издание.

После ареста пары в декабре полиция обнаружила у них дома несколько компонентов для взрывчатки. Кроме того, правоохранительные органы получили информацию о том, что человек присягнул на верность террористической группировки “Исламское государство”.

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Задержанные отрицали свою вину.

По данным издания, приговор будет вынесен в конце февраля.

Как ранее сообщало УНН, задержан сотрудниками ФБР американец, который планировал осуществить террористический акт в городе Сан-Франциско (штат Калифорния) на Рождество, в прошлом служил в Корпусе морской пехоты США и поддерживает террористическую группировку “Исламское государство”.