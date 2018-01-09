КНДР и Южная Корея проведут переговоры на министерском уровне

КИЕВ. 9 января. УНН. КНДР и Южная Корея проведут во вторник на министерском уровне переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхеньян, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Встреча будет проходить в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны в так называемом “Доме мира”, где в прошлом неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи. В северной части буферной зоны для этих целей также оборудована для переговоров здание “Тхонильгак” (“Павильон объединения”). Не исключено, что следующий раунд переговоров Юга и Севера, если он потребуется, состоится именно там.

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Глава южнокорейской делегации Чо Мин Гюн заявил накануне журналистам, что на переговорах обсуждение будет сосредоточено на вопросах участия КНДР в Олимпиаде, а также могут быть рассмотрены вопросы ослабления напряженности, в том числе восстановление обмена между родственниками, разобщенными в результате раскола страны на юге и севера.

Как ранее сообщало УНН, во время новогоднего обращения к народу лидер Северной Кореи заявил о намерениях отправить на Олимпиаду олимпийскую делегацию. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение правительству начать подготовку к переговорам с КНДР относительно ее возможного допуска к будущим зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. Позже КНДР заявила об открытии 3 января специальной “горячей линии” пограничного спецсвязи с Южной Кореей. 5 января министерство объединения Республики Корея объявило о том, что Пхеньян принял предложение Сеула о проведении впервые с декабря 2015 годы переговоров на высоком уровне. Они должны пройти 9 января в Пханмунджоме. Ожидается, что темой консультаций станет возможное участие сборной КНДР в будущих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.