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Украинец Олефиренко стал лучшим европейцем на марафоне в Китае

Украинец Олефиренко стал лучшим европейцем на марафоне в Китае

КИЕВ. 9 января. УНН. Украинский 27-летний легкоатлет Игорь Олефиренко вошел в шестерку сильнейших на марафоне престижной мировой серии “IAAF Gold Label road race” в Сямэне (Китай), передает УНН со ссылкой на ФЛАУ и сайт Жесткая виды.

Несмотря на сложную трассу, которая включала преодоление мостов, подъемов и спусков, Олефиренко уверенно держался среди лидеров и только после 38 километра начал немного замедляться. В итоге наш земляк финишировал пятым со временем 2: 12,18 ч, пропустив вперед только 4-х эфиопы. Победу праздновал Дежене Дебелая (2:11,22 ч).

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“Еще в 40-м километрах я бежал с 2:12, но на последних двух километрах количестве воды и ветра. Честно признаться, ноги просто отказали. Но я доволен: до 38-го километра бежал с ребятами, у которых личные рекорды по 2: 04-2: 6:00. Да я и ехал в Китай бежать быстро, без страха. Жаль только, что не хватило сил, чтобы попасть в первую тройку ”, - признался украинский атлет.

Справка: впервые марафон “Xiamen International Marathon” состоялся в китайском Сямэне в 2003 году. Сейчас это один из самых массовых забегов в мире и имеет статус “IAAF Gold Label”. Рекорд установлен в 2013-м — почти 74 000 участников.

Напомним, украинская легкоатлетка Александра Шафар финишировала второй на международном марафоне в Макао (Китай).

Источник: УНН
Теги: спорт, марафон
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