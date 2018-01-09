Трамп будет переизбираться на пост президента в 2020 году

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Дональд Трамп намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Репортеры попросили его прокомментировать выступление популярной телеведущей Опры Уинфри в воскресенье в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий “Золотой глобус”, после которого ряд американских СМИ сообщил, ссылаясь на источники, что она рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году. 63-летняя Уинфри, в частности, сказала: “Множество замечательных женщин, находящихся в этом зале, и некоторые очень достойные мужчины решительно борются за то, чтобы они могли стать лидерами”.

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По словам Гидли, он не обсуждал с Трампом эту речь Уинфри. “Но мы рады будем ответить на любой вызов, который любой — Опра Уинфри или кто-то еще — бросит нам на следующих выборах”, — отметил заместитель пресс-секретаря. “Им придется противостоять президенту, достижение которого говорят сами за себя”, — добавил он.

Как ранее сообщало УНН, президент США Дональд Трамп сообщил, что перенес на 17 января вручения премии Fake News Awards.