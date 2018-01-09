Теннисистка Бондаренко победила триумфаторок турниров Большого шлема

КИЕВ. 9 января. УНН. Четвертая ракетка Украины в одиночном разряде Екатерина Бондаренко объединилась с австралийкой Кейси Дельаква и стартовала в парных соревнованиях на турнире WTA "Sydney International", которые происходят на территории Сиднея. Об этом сообщает Теннисный портал Украины, передает УНН.

В первом раунде украинский-австралийская пара Бондаренко / Дельаква переиграла двух победительниц турниров Большого Шлема 2017 - латвийка Елену Остапенко и американку Слоан Стивенс со счетом - 1:6, 6:4, 10:8. Для победу спортсменкам потребовалось 1:00 13 минут.

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Стоит отметить, что следующими соперницами Бондаренко и Дельаква станут вторые сеяные - чешская пара Шафаржова/Стрицова.

Добавим, что другая представительница Украины Надежда Киченок не сумела преодолеть барьер первого раунда. Наша соотечественница в дуэте с А.Родионовою уступили паре Арруабаррена-Весино / Дэвис - 3:6, 5:7.

Как ранее сообщало УНН, первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).