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Могерини встретится с главами МИД европейских государств и Ирана

Могерини встретится с главами МИД европейских государств и Ирана

КИЕВ. 9 января. УНН. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини проведет совещание с главами МИД Франции, Германии, Великобритании и Ирана 11 января в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз внешнеполитической службы Евросоюза.

"Глава дипломатии ЕС Могерини проведет встречу с министрами иностранных дел трех европейских стран - Франции Жан-Ивом Ле Дриану, Германии Зигмар Габриэль, Великобритании Борисом Джонсоном, а также главой МИД Ирана Джавадом Зарифа 11 января в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что встреча пройдет в рамках работы по реализации Совместной всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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Как ранее сообщало УНН, глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф объявил о намерении провести с представителями трех стран Евросоюза консультативное заседание для обсуждения иранской ядерной программы.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) 14 июля 2015 достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "плохой операцией" для США.

Источник: УНН
Теги: Франция, Германия, Могерини, Великобритания, Иран
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