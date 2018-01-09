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Опра Уинфри не планирует баллотироваться в президенты США, сообщили СМИ

Опра Уинфри не планирует баллотироваться в президенты США, сообщили СМИ

КИЕВ. 9 января. УНН. Популярная американская телеведущая и общественный деятель Опра Уинфри не планирует участвовать в президентских выборах США в 2020 году, передает УНН со ссылкой на телеканал NBC.

“Этого не произойдет. У нее нет намерения баллотироваться”, — приводит телеканал слова своего источника.

Телеведущая Опра Уинфри в воскресенье выступила в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий “Золотой глобус”. После ее выступления ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году.

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После этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что действующий президент Дональд Трамп намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2020 году.

Источник: УНН
Теги: журналист, президент США
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