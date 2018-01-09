Результативный пас Ярмоленко помог "Боруссии" получить второе подряд победу

КИЕВ. 9 января. УНН. Дортмундская “Боруссия” вингера украинской сборной Андрея Ярмоленко провела второй контрольный поединок в рамках испанского тренировочного сбора, сыграв с бельгийским ФК “Зюльте-Варегем”, передает корреспондент УНН.

На гол в середине тайма Арбауи немецкий коллектив ответил мячом Пищека. Поляк выиграл верховую дуэль после подачи с углового и отправил “снаряд” в цель — 1:1. Уже через 5 минут бельгийский коллектив вернул себе преимущество — Тимоти Дерейко также ударом головой после подачи с углового отправил мяч в сетку.

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До перерыва “шмелям” удалось отыграться во второй раз. Один из футболистов немецкого клуба отобрал мяч в центре поля. Затем выход два в одного реализовал Обамеянг с результативной передачи Ярмоленко. Победный мяч оформил Обамеянг, который на 54 минуте отличился ударом в дальний верхний угол ворот.

Отметим, что наш соотечественник вышел в стартовом составе и был заменен на 59 минуте Махмуда Дахуда.

Как сообщал УНН, в предыдущей контрольной встрече “шмели” обыграли “Фортуну” (2:0).

Как ранее сообщало УНН, вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в победе в контрольной игре “Боруссии” Дортмунд над немецкой “Фортуной” из Дюссельдорфа, оформив результативный пас.