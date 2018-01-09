Основана Бэнноном организация собирала компромат на Трампа

КИЕВ. 9 января. УНН. Основана бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивеном Бэнноном организация собирала компромат на действующего президента в начале президентской гонки, сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

По информации телеканала, который ссылается осведомленные источники, документ с компроматом был составлен в 2015 году и касается якобы годами существовавших связей между компаниями Трампа и преступным миром.

Его автором выступил Питер Швайзер, который основал в 2012 году вместе с Бэнноном “Институт за ответственность правительства” (Government Accountability Institute, GAI). Известно, что организация поддерживается финансистом Робертом Мерсером, а его дочь Ребекка Мерсер является председателем этой организации. CNN сообщает, что в начале президентской гонки она поддерживала противника Трампа сенатора Теда Круза, который в начале 2016 публично заявлял о том, что отказ Трампа публиковать свои налоговые декларации может объясняться его возможными связями с преступным миром.

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Позже, после победы Трампа в борьбе за выдвижение от Республиканской партии на пост президента США Мерсер встала на поддержку Трампа, в том числе, делая финансовые взносы в его президентскую кампанию.

Телеканал отмечает со ссылкой на свой осведомленный источник, GAI в начале президентской гонки работало над сбором компромата на всех кандидатов-выдвиженцев на пост президента США. По его сведениям, хотя Бэннон ни был вовлечен в этот процесс на ежедневной основе, он находился в курсе происходящего.

Как ранее сообщало УНН, бывший стратегический советник в офисе Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил, что его критика была направлена не против президента США, а против главы его предвыборного штаба Пола Манафорта.