Долгополов улучшил позицию в рейтинге АТР

КИЕВ. 9 января. УНН. По итогам выступления на турнирах в рамках первого соревновательного неделе произошли изменения в мужском рейтинге теннисистов (АТР), передает УНН со ссылкой на сайт организации.

Небольшой шаг вверх сделал первый номер украинской сборной Александр Долгополов. Наш спортсмен добавил одну строчку и теперь занимает 37-е место с 1276 очками. В ближайшее теннисиста - испанца Фелисиано Лопез, Долгополов не хватает 19 баллов.

Киевлянин Сергей Стаховский удержал предыдущий результат - 122-й (484 очка). Зато дончанин Илья Марченко покинул пределы топ-200 и стал 203-м (-7 ступенек).

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Примечательно, что наибольший прогресс в сотню лучших продемонстрировал француз Жиль Симон +32 - 57-й. Более всего позиций потерял русский Даниил Медведев -19 - 84-й.

Добавим также, в первой десятке изменений не произошло.

Как ранее сообщало УНН, украинская теннисистка Элина Свитолина возглавила чемпионскую гонку WTA на старте сезона 2018 года.