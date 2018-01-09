Мадуро обвинил мировые СМИ в развязывании информационной кампании против Венесуэлы

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что ведущие мировые СМИ ведут информационную кампанию против южноамериканской страны и ее руководства, передает УНН из ссылок на газету El Nacional.

“Мировое наступление на Венесуэлу через СМИ началось, каждый день идут негативные новости, — сказал глава государства. — В прошлом году они выпустили 3,8 тысяч негативных новостей”. По мнению Мадуро, таким образом противники Боливарианской революции “хотят покончить” с ней и получить доступ к природным богатствам Венесуэлы. Президент добавил, что в стране нет “гуманитарного кризиса”, о котором говорит контролирующая Национальную ассамблею (однопалатный парламент) оппозиция.

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Как ранее сообщало УНН, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно обнародованным в понедельник оценкам Национальной ассамблеи, уровень инфляции в Венесуэле по итогам года превысил 2600%.