Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 09 января 2018 06:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Мадуро обвинил мировые СМИ в развязывании информационной кампании против Венесуэлы

Мадуро обвинил мировые СМИ в развязывании информационной кампании против Венесуэлы

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что ведущие мировые СМИ ведут информационную кампанию против южноамериканской страны и ее руководства, передает УНН из ссылок на газету El Nacional.

“Мировое наступление на Венесуэлу через СМИ началось, каждый день идут негативные новости, — сказал глава государства. — В прошлом году они выпустили 3,8 тысяч негативных новостей”. По мнению Мадуро, таким образом противники Боливарианской революции “хотят покончить” с ней и получить доступ к природным богатствам Венесуэлы. Президент добавил, что в стране нет “гуманитарного кризиса”, о котором говорит контролирующая Национальную ассамблею (однопалатный парламент) оппозиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мадуро распорядился выпустить в Венесуэле 100 млн единиц национальной криптовалюты

Как ранее сообщало УНН, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно обнародованным в понедельник оценкам Национальной ассамблеи, уровень инфляции в Венесуэле по итогам года превысил 2600%.

Источник: УНН
Теги: Венесуэла
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.