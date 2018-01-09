Один человек погиб, пятеро пострадали во время протестов в Тунисе

КИЕВ. 9 января. УНН. Один человек погиб в понедельник во время столкновений полиции с участниками демонстрации против безработицы, роста цен и налогов в городе Тебурба на севере Туниса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на международное информационное агентство Reuters.

По данным сотрудника местных служб безопасности, слова которого приводит агентство Reuters, демонстранты требовали решения проблемы занятости населения и снижения цен в стране. Ситуация обострилась, когда группа молодых людей начала призывать демонстрантов к поджогу здания правительства. В результате столкновений с правоохранителями погиб как минимум один человек, еще пятеро были госпитализированы.

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“Демонстрации прошли в Тебурбе, примерно в 40 км от столицы страны Туниса. Пять человек были ранены и доставлены в больницу”, — говорится в сообщении тунисского государственного агентства TAP.

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Ранее Reuters сообщал, что аналогичные акции протеста прошли в городах Касерин, Сиди-Бузид и Тхала. Для разгона демонстрантов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.