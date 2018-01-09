Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской

КИЕВ. 9 января. УНН. Вышгородский районный суд Киевской области получил от прокуратуры ходатайство об избрании подозреваемому в убийстве адвоката Ирины Ноздровской меры пресечения. Как передает корреспондент УНН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь суда Виктория Николаенко.

"Сейчас ходатайство находится в канцелярии. С помощью системы Д-3 сейчас происходит автоматическое распределение (между судьями ред.) ", - сказала В.Николаенко.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровську через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской.

Прокуратура будет просить суд избрать для подозреваемого арест.