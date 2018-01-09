Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 09 января 2018 18:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Подозреваемый в шпионаже переводчик Гройсмана в 2017 году заработал больше 204 тыс. грн
Подозреваемый в шпионаже переводчик Гройсмана в 2017 году заработал больше 204 тыс. грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской

Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской

КИЕВ. 9 января. УНН. Вышгородский районный суд Киевской области получил от прокуратуры ходатайство об избрании подозреваемому в убийстве адвоката Ирины Ноздровской меры пресечения. Как передает корреспондент УНН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь суда Виктория Николаенко.

"Сейчас ходатайство находится в канцелярии. С помощью системы Д-3 сейчас происходит автоматическое распределение (между судьями ред.) ", - сказала В.Николаенко.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровську через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской.

Прокуратура будет просить суд избрать для подозреваемого арест.

Источник: УНН
Теги: суд, Убийство Ноздровской
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.