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Адвокаты заявили о существенных нестыковках между их информацией и версией следствия по делу Ноздровской

Адвокаты заявили о существенных нестыковках между их информацией и версией следствия по делу Ноздровской

Ирина Ноздровская

КИЕВ. 9 января. УНН. Информация, которую имеют адвокаты стороны потерпевших по делу Ирины Ноздровской, имеет существенные расхождения с официальной версией следствия. Об этом во время брифинга заявил адвокат Александр Панченко, передает УНН.

"У нас нет каких-либо доказательств, но у нас есть определенная информация, которая имеет существенные нестыковки с официальной версией следствия", - заявил Панченко, при этом отказался назвать эту информацию, ссылаясь на тайну следствия.

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Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской.

Источник: УНН
Теги: следствие, расследование, адвокаты, Убийство Ноздровской
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