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Зоозащитники вышли на акцию протеста из-за жестокого убийства животного

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КИЕВ. 9 января. УНН. Активисты устроили акцию протеста против издевательства над животными "Живодеров - за решетку" под прокуратурой Святошинского района с требованием открыть уголовное производство по делу убийства бездомной собаки, которой прикрепили петарду под хвост, передает корреспондент УНН.

Под прокуратурой Святошинского района собралось примерно 40 человек. К активистам вышел представитель прокуратуры и принял коллективное заявление об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

Активисты пришли с детьми, некоторые привели своих домашних любимцев.

Участники акции держали плакаты и скандировали "Живодеров - за решетку". По их словам, издевательства над животными - это первый шаг к порождению насилия над людьми и даже к убийству.

Напомним, за издевательство над котом живодера из Киева суд лишил свободы на полгода.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, животные
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