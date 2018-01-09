Зоозащитники вышли на акцию протеста из-за жестокого убийства животного

КИЕВ. 9 января. УНН. Активисты устроили акцию протеста против издевательства над животными "Живодеров - за решетку" под прокуратурой Святошинского района с требованием открыть уголовное производство по делу убийства бездомной собаки, которой прикрепили петарду под хвост, передает корреспондент УНН.

Под прокуратурой Святошинского района собралось примерно 40 человек. К активистам вышел представитель прокуратуры и принял коллективное заявление об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

Активисты пришли с детьми, некоторые привели своих домашних любимцев.

Участники акции держали плакаты и скандировали "Живодеров - за решетку". По их словам, издевательства над животными - это первый шаг к порождению насилия над людьми и даже к убийству.

Напомним, за издевательство над котом живодера из Киева суд лишил свободы на полгода.