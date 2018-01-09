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В Одессу прибыл первый в 2018 году балкер с углем из ЮАР

В Одессу прибыл первый в 2018 году балкер с углем из ЮАР

ОДЕССА-КИЕВ. 9 января. УНН. В порту "Южный" проходит разгрузки 73 тонн угля из ЮАР. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГП МТП "Южный".

"6 января к причалу № 8 ГП "Морской торговый порт "Южный" пришвартовалось судно Panamax QI XIANG. На борту балкера 73000 тонн энергетического угля из ЮАР для ДТЭК. По состоянию на 9 января осталось разгрузить меньше 20 000 тонн груза. Завершить разгрузки планируем за полтора суток. Следующее судно с углем ожидаем через неделю", - сказал и.о. директора ГП "МТП "Южный" Жуковский.

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Panamax QI XIANG это уже восьмой балкер с ЮАР для ДТЭК, принимает государственное предприятие.

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Источник: УНН
Теги: уголь, Одесса
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