Синоптики рассказали, как погода повлияет на урожай фруктов

КИЕВ. 9 января. УНН. По состоянию на 9 января 2018 года, нынешнему урожаю фруктов ничего не угрожает. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

“Учитывая то, что массового цветения плодовых деревьев не произошло, урожаю фруктов ничего не угрожает”, — отметила она.

Как пояснила специалист, для того, чтобы плодовые деревья зацвели, им необходимо накопить определенное количество тепла. Но учитывая то, что все же сейчас зима: день короткий и солнечного света мало, то необходимого количества тепла плодовые деревья не накопили ни в одном регионе Украины.

“Процессы сокодвижения в деревьях, озеленение листочков действительно происходили. Но это никоим образом не угрожает урожаю. Возможно весной будет немного меньше листьев на деревьях, но главное — не произошло цветения и гибели плодовых почек”, - отметила Адаменко.

В то же время, по ее словам, урожайность в 2018 году будет зависеть от того, насколько низкими будут температуры во второй половине зимы. При этом сильных морозов в Укргидрометцентре не ожидают.

“По предварительным прогнозам, с 9 по 18 января сильных морозов не ожидается. Средние температуры будут значительно выше нормы. Ночные температуры будут колебаться в пределах -10...-15 градусов, а днем ​​-5...0 градусов. Но такие снижения переживают абсолютно все деревья. Мы не ожидаем в ближайшие 7-10 дней каких-то катаклизмов, а в дальнейшем вообще прогнозируем потепление, 18 — 20 января возможно осадки. А для того, чтобы произошла гибель плодовых деревьев или им был нанесен значительный ущерб, надо чтобы мороз достигал 20-25 градусов в условиях бесснежья, и держался длительное время”, - пояснила специалист.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, на протяжении декабря опасных для перезимовки растений явлений не наблюдалось.

В Минагрополитики также сообщали, что по состоянию на 5 января в хорошем и удовлетворительном состоянии находилось 6,2 млн га (86%) посевов озимых зерновых культур под урожай 2018 года из 7,2 млн га (99,6% от посеянных), которые взошли. При этом среди всходов озимого рапса полученных на площади 983,7 тыс. га (97% от посеянного 1 млн га) в хорошем и удовлетворительном состоянии находилось 873,2 тыс. га (89%).