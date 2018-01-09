Северная и Южная Корея согласились провести военные переговоры

КИЕВ. 9 января. УНН. Две Кореи договорились провести переговоры по сокращению военной напряженности. Кроме того, Северная Корея согласилась отправить спортсменов на зимние Олимпийские игры, которые состоятся в Южной Корее в феврале этого года. Об этом говорится в совместном заявлении, сделанном после первых за последние два года официальных совместных переговоров между Южной Кореей и КНДР, передает УНН со ссылкой на АР.

Как сообщают южнокорейские СМИ, во время переговоров представители Юга быстро согласились на просьбу Северной Кореи отправить большую делегацию на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан в следующем месяце. Кроме атлетов, КНДР отправит в Республику Корея поздравительную делегацию и труппу представителей исскуства.

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Это будет первый за последние восемь лет случай, когда Северная Корея примет участие в Зимней Олимпиаде. Страна боролась на всех летних Олимпийских играх с 1972 года, за исключением игр 1984 года в Лос-Анджелесе и игр 1988 года в Сеуле, обе из которых бойкотировала.

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Кроме того, южнокорейские СМИ утверждают, что стороны во время встречи согласились провести совместные военные переговоры, направленные на уменьшение вражеской напряженности вдоль их общей линии границы.

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