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Вторник, 9 января 2018, 15:42 • Дарья Чабанова
КНДР и Южная Корея договорились возобновить прямую телефонную линию
КИЕВ. 9 января. УНН. Северная и Южная Корея в ходе переговоров договорились возобновить прямую военную телефонную линию. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
Представители КНДР на переговорах заявили, что расположенное в западной части границы телефонное соединение уже восстановлено.
Сеул пообещал с утра среды вновь использовать военное телефонное сообщение.
Напомним, ранее сообщалось, что Республика Корея может временно приостановить действие ряда санкционных положений в отношении КНДР, если это потребуется для обеспечения участия представителей Пхеньяна в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
Источник: УНН
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