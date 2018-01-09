КНДР и Южная Корея договорились возобновить прямую телефонную линию

КИЕВ. 9 января. УНН. Северная и Южная Корея в ходе переговоров договорились возобновить прямую военную телефонную линию. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Представители КНДР на переговорах заявили, что расположенное в западной части границы телефонное соединение уже восстановлено.

Сеул пообещал с утра среды вновь использовать военное телефонное сообщение.

Напомним, ранее сообщалось, что Республика Корея может временно приостановить действие ряда санкционных положений в отношении КНДР, если это потребуется для обеспечения участия представителей Пхеньяна в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.