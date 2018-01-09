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Вторник, 9 января 2018, 15:45 • Саша Картер
Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил сам в себя
КИЕВ. 9 января. УНН. Высокопоставленный функционер движения ХАМАС получил тяжелое ранение, случайно выстрелив себе в голову из личного оружия. Об этом со ссылкой на пресс-службу движения сообщает РИА Новости, передает УНН.
Пострадавшим оказался бывший член политбюро ХАМАС Имад аль-Алями, отмечает издание.
"Один из лидеров ХАМАС Имад аль-Алями был тяжело ранен в голову пулей, случайно выпущенной из личного оружия", - говорится в заявлении пресс-секретаря движения Фаузи Бархума.
В пресс-службе сообщили, что несчастный случай произошел, когда И.аль-Алями проверял оружие у себя дома в секторе Газа.
Напомним, Израиль нанес удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства.
Источник: УНН
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