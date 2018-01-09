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Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил сам в себя

Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил сам в себя

КИЕВ. 9 января. УНН. Высокопоставленный функционер движения ХАМАС получил тяжелое ранение, случайно выстрелив себе в голову из личного оружия. Об этом со ссылкой на пресс-службу движения сообщает РИА Новости, передает УНН.

Пострадавшим оказался бывший член политбюро ХАМАС Имад аль-Алями, отмечает издание.

"Один из лидеров ХАМАС Имад аль-Алями был тяжело ранен в голову пулей, случайно выпущенной из личного оружия", - говорится в заявлении пресс-секретаря движения Фаузи Бархума.

В пресс-службе сообщили, что несчастный случай произошел, когда И.аль-Алями проверял оружие у себя дома в секторе Газа.

Напомним, Израиль нанес удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства.

Источник: УНН
Теги: сектор Газа
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