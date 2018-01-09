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Бывший защитник "Барселоны" и "Ювентуса" пополнил ряды "Лацио"

Бывший защитник "Барселоны" и "Ювентуса" пополнил ряды "Лацио"

КИЕВ. 9 января. УНН. Уругвайский защитник итальянской "Вероны" Касерес перешел в состояние римского "Лацио", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Выступать Касерес за "орлов" до конца нынешнего сезона. Также в контракте прописана опция продолжение выступлений за "орлов" в течение еще одного сезона.

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Ранее уругваец выступал за испанский "Рекреативо" (36 проведенных противостояний), "Барселону" (23), "Севилью" (55) и итальянский "Ювентус" (110). За свою карьеру Касерес выиграл чемпионат Испании, 5-ть чемпионатов Италии и торжествовал в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что у 30-летнего защитника большой выступление за национальную команду Уругвая - 75 игр при 4 голах.

Добавим также, "бьянкочелести" по итогам первой половины сезона чемпионата Италии набрали 40 пунктов и находятся в зоне Лиги чемпионов - 4 место.

Источник: УНН
Теги: футбол, Барселона
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