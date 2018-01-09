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В новом Верховном Суде рассмотрят первое дело 16 января

В новом Верховном Суде рассмотрят первое дело 16 января

КИЕВ. 9 января. УНН. Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда назначил рассмотрение первого дела на 16 января, передает УНН со ссылкой на данные суда в Facebook.

"Новый Верховный Суд готов рассматривать дела, а первое заседание в кассационном гражданском суде уже назначено на 16 января. Рассмотрение дела будет проходить в рамках письменного производства", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, кассационные суды в составе Верховного Суда к 15 января 2018 года получат 72 тыс. 233 дела, не рассмотренные выше специализированными судами.

Напомним, с 15 декабря 2017 новый Верховный Суд в составе 115 судей начал свою работу.

30 ноября 2017 главой нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевский. Такое решение было принято во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования.

Источник: УНН
Теги: Верховный суд, дело
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