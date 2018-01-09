В новом Верховном Суде рассмотрят первое дело 16 января

КИЕВ. 9 января. УНН. Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда назначил рассмотрение первого дела на 16 января, передает УНН со ссылкой на данные суда в Facebook.

"Новый Верховный Суд готов рассматривать дела, а первое заседание в кассационном гражданском суде уже назначено на 16 января. Рассмотрение дела будет проходить в рамках письменного производства", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, кассационные суды в составе Верховного Суда к 15 января 2018 года получат 72 тыс. 233 дела, не рассмотренные выше специализированными судами.

Напомним, с 15 декабря 2017 новый Верховный Суд в составе 115 судей начал свою работу.

30 ноября 2017 главой нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевский. Такое решение было принято во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования.