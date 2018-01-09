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КПВВ "Станица Луганская" переходит на новый график работы

КПВВ "Станица Луганская" переходит на новый график работы

КИЕВ. 9 января. УНН. Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» переходит на новый график работы. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Луганской ОГА, передает УНН.

"Так, с 10 января 2018 пропуск лиц будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольного пункта с 07:00 до 17:00. В связи с изменениями режима работы КПВВ просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения в районе проведения АТО", - говорится в сообщении.

Напомним, пограничники на КПВВ "Марьинка" задержали женщину, которая пыталась ввезти на неподконтрольную украинской власти территорию драгоценностей на сумму 200 тыс гривен.

Источник: УНН
Теги: АТО, Луганская ОГА, пропускной режим, пункт пропуска
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