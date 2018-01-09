НАБУ сегодня предоставило Мартыненко дело для ознакомления

КИЕВ. 9 января. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины сегодня открыло бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко и его защиты материалы криминалнього производство по фактам завладения средствами "ВостГОК" и "Энергоатома", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

"9 января 2018 детективы НАБУ по поручению прокурора Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли экс-народному депутату Украины, бывшему председателю комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, и его защитникам доступ к материалам уголовного производства по фактам завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и ГП "НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 4 января Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении народного депутата Николая Мартыненко и готова предоставить материалы стороне защиты и подозреваемому для ознакомления.

20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.

Напомним, суд отдал Мартыненко на поруки нардепам и министрам.