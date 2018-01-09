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В Саудовской Аравии женщинам разрешили посещать футбольные матчи

В Саудовской Аравии женщинам разрешили посещать футбольные матчи

КИЕВ. 9 января. УНН. Женщин в Саудовской Аравии впервые допустят на футбольные стадионы благодаря вступлению в силу нового закона в стране, сообщает УНН со ссылкой на Arabian Business.

Женщинам-болельщицам из Саудовской Аравии разрешено впервые попасть на футбольный поединок 12, 13 и 18 января.

Сейчас для посещения женщинами футбольных матчей получили одобрение от Спортивного органа Саудовской Аравии только три арены - "King Fahd International Stadium" в столице Эр-Рияде, "King Abdullah Stadium" в Джедде и "Prince Mohammad bin Fahd Stadium" в Даммаме.

Примечательно, что для женщин будут открыты специальные сектора на футбольных аренах.

Напомним, что ФИБА (Международная федерация баскетбола) позволила игрокам выступать в хиджабах.

Как сообщал УНН, украинская сборная может провести спарринг с Саудовской Аравией.

Источник: УНН
Теги: футбол, женщина, Саудовская Аравия
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