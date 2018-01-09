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Суд отложил рассмотрение дела Штепы на 11 января

Суд отложил рассмотрение дела Штепы на 11 января

Нелля Штепа

КИЕВ. 9 января. УНН. Ленинский районный суд Харькова перенес на 11 января судебное заседание в уголовном производстве по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-мэру Славянска Нелле Штепе. Соответствующая информация содержится на официальном сайте суда, передает УНН.

В то же время, как стало известно агентству, сегодняшнее заседание не состоялось из-за отсутствия одного из трех судей коллегии.

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Следующее заседание должно состояться 11 января в 14.00.

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Напомним, что Штепу задержали в июле 2014 года. На суде она объясняла, что призвала президента России войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала "под дулом автомата".

Источник: УНН
Теги: суд, Харьков, Штепа
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