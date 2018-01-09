Руководство Нацполиции отчиталось Президенту о расследовании убийства Ноздровской

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Петр Порошенко провел встречу с руководством Национальной полиции и принял доклад о проведении расследования убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

Первый заместитель председателя Нациполиции Вячеслав Аброськин проинформировал Президента о действиях полиции, начиная с момента обнаружения факта преступления.

“Он подробно представил информацию об оперативной работе следователей, которая, в частности включала обработу информации по всем видеокамерам наблюдения, могла помочь в раскрытии этого тяжкого преступления. Вячеслав Аброськин также сообщил, что была проведена значительная судебно-экспертная и криминалистическая работа, которая помогла задержать и предъявить обвинение подозреваемому. Он также подчеркнул, что Нацполиция собрала „сильные и обоснованные доказательства“ относительно участия в совершении этого преступления”, — говорится в сообщении.

Президент поблагодарил правоохранителей за быструю реакции и “блестящую работу”, отметив, что такое быстрое раскрытие дела свидетельствует о “высоком потенциале” реформированной Нацполиции.

П.Порошенко также отметил, что такая же эффективность должна быть продемонстрирована и в расследовании других дел.

“Вы помните очень болезненное дело Павла Шеремета и мы также не должны снимать ее с контроля и делать все возможное, чтобы убийцы не избежали ответственности”, — сказал он, добавив, что это касается и многих других дел.

Во встрече также приняли участие заместитель председателя Нацполиции — начальник главного следственного управления Виталий Невгад и Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.

Как сообщал УНН, в Вышгородском районном суде Киевской области подтвердили, что подозреваемый по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской — Юрий Россошанский.