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Из-за неправомерных страховых выплат ФССУ взыскал более 24 млн грн штрафов

Из-за неправомерных страховых выплат ФССУ взыскал более 24 млн грн штрафов

КИЕВ. 9 января. УНН. Фонд социального страхования Украины (ФССУ) провел 38,9 тыс. проверок достоверности сведений, представленных работодателями для получения средств Фонда. Во время половины из них были выявлены нарушения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФССУ.

"По данным отчетов рабочих органов исполнительной дирекции Фонда, результаты работы, проведенной за 9 месяцев 2017 года, характеризуются следующими данными:

- у страхователей проведено 38,9 тыс. проверок использования средств социального страхования по временной потере трудоспособности, что на 4,2 тыс., Или на 9,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года;

- вынесено 16,7 тыс. решений о возврате сумм неправомерных расходов и применения финансовых (штрафных) санкций на общую сумму 26,4 млн грн, из которых оплачено - 24,3 млн грн, или 92%;

- согласно требованиям Кодекса Украины об административных правонарушениях к должностным лицам страхователей, допустивших нарушения, применены административные взыскания и наложено 9,1 тыс. штрафов на общую сумму 1,5 млн грн, которые уплачены, с учетом уплаты сумм штрафов, примененных в прошлые годы, на 96,6%", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что всего за 9 месяцев 2017 года, по результатам проверок, в бюджет Фонда доначислено 27,9 млн грн страховых средств.

Напомним, ранее о нежелании Фонда предоставить общественности отчет о финансовой деятельности (по 2017) сообщили в Общественном совете ФССУ.

На портале Фонда между тем, действительно, отсутствуют годовые финотчеты не только за 2017, но и за 2016 и 2015 года.

Впоследствии на запрос УНН, в ФССУ сообщили, что отчет по 2017 находится в процессе подготовки. Отчетность за предыдущие годы тоже пообещали предоставить.

Источник: УНН
Теги: страхование
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