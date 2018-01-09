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В НАПК сообщили, что 75% выделенных им средств направят на финансирование партий в 2018 году

В НАПК сообщили, что 75% выделенных им средств направят на финансирование партий в 2018 году

КИЕВ. 9 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направит в 2018 году на финансирование уставной деятельности политических партий 513700000 грн, что составляет 75% от общей суммы, выделенной всего в бюджете для агентства, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Назка.

"В структуре финансирования НАПК, как предполагается в проекте государственного бюджета на 2018 год, расходы на финансирование уставной деятельности политических партий составят 75% (513,7 млн грн) от общего объема расходов (683,5 млн гривен)", - говорится в сообщении .

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При этом, по информации агентства, в бюджете на 2017 год в целом для НАПК было выделено 605,3 млн грн, а на финансирование партий было предусмотрено 442,4 млн грн или 73% расходов. 

Отмечается, что НАПК в 2017 году ежеквартально осуществляло распределение бюджетных средств на финансирование уставной деятельности 6-ти политических партий, представленных в парламенте.

Источник: УНН
Теги: финансы, политические партии, НАПК, финансирование
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