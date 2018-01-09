Зажиточных украинцев обяжут декларировать доходы

КИЕВ. 9 января. УНН. Украинцев, которые много зарабатывают, обяжут ежегодно подавать электронные налоговые декларации. С такой инициативой выступило Министерство финансов Украины, подготовив соответствующий законопроект, передает УНН.

В частности, согласно тексту документа, к категории “лицо с высокими доходами — налогоплательщик” предлагается зачислять физических лиц — резидентов, подпадающих под один из критериев:

являются конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) крупного налогоплательщика;

прямо или косвенно владеют 10 и более процентами уставного капитала юридического лица, являющегося налоговым резидентом другого государства и задекларировавшего доход за предыдущий налоговый год 10 и более миллионов евро;

общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый год которых превышает 50 млн грн.

Кроме того, в министерстве считают, что несвоевременная подача налоговой декларации физическим лицом с высокими доходами должна наказываться штрафом в размере 10% от суммы начисленного налога на доходы физических лиц.

Также законопроект предлагает расширить полномочия ГФС, предоставив ей возможность получать информацию по обороту средств на банковских счетах таких налогоплательщиков.

В ведомстве считают, что такие меры помогут повысить уровень налоговой дисциплины среди физических лиц с высокими доходами и улучшить эффективность контроля со стороны государства.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал 8 млн 797 тыс. 630 грн доходов от отчуждения недвижимого имущества.