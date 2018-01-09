Трое в балаклавах совершили разбойное нападение на АЗС в Одессе

ОДЕССА-КИЕВ. 9 января. УНН. Ночью в помещение автозаправочной станции в Одессе ворвались трое неизвестных в масках, требуя у оператора отдать все деньги, что были в кассе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

Нападавшие забрали 6500 гривен выручки, два мобильных телефона и пневматический пистолет и скрылись с места происшествия.

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"В течение двух суток лица злоумышленников были установлены. Все трое оказались жителями Одесской области, 1994, 1996 и 1999 годов рождения. Правонарушителей задержали. Во время осмотра квартиры, которую арендовал один из них, полицейские изъяли две "балаклавы" и похищенные у работника автозаправки мобильные телефоны. По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Сейчас подозреваемых взяли под стражу. За разбой, соединенный с проникновением в помещение, им грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.