В Швейцарских Альпах из-за снегопада застряли от 10 до 20 тыс. человек

КИЕВ. 9 января. УНН. От 10 до 20 тысяч человек застряли на курорте Церматт в швейцарских Альпах из-за сильных снегопадов. Об этом РИА "Новости" сообщили в офисе горнолыжного курорта, передает УНН.

"В настоящее время остается закрытым железнодорожное сообщение между Церматтом и деревней Тэш. Ситуация с электричеством восстановлена", — сказали в офисе курорта.

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По словам представительницы офиса, сложно сказать, сколько человек в настоящее время находится в Церматте, однако "в высокий сезон на курорт приезжают от 10 до 20 тысяч человек".

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На сайте Церматта размещено предупреждение о том, что "все зимние трассы и подъемники закрыты".

"Сейчас невозможно приехать или покинуть Церматт", — говорится на сайте горнолыжного курорта.