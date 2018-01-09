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Компьютеры с Windows перестали работать после обновления Microsoft

Компьютеры с Windows перестали работать после обновления Microsoft

КИЕВ. 9 января. УНН. Компания Microsoft приостановила распространение программы обновления безопасности Spectre и Meltdown, после жалоб некоторых пользователей Windows на то, что у них перестали запускаться компьютеры. Об этом пишет издание The Verge, ссылаясь на слова официального представителя Microsoft, передает УНН.

В техподдержку компании поступили многочисленные жалобы от владельцев ПК, работающих на базе процессоров AMD.

"После проведения расследования Microsoft определила, что некоторые чипсеты AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной Microsoft для разработки путей смягчения последствий уязвимостей Spectre и Meltdown", - говорится в сообщении компании.

В настоящее время Microsoft совместно с AMD работают над этой проблемой и в скором времени планируют снова передавать обновления для компьютеров с устройствами, произведенными этой компанией.

Как сообщал УНН, эксперты обнаружили в процессорах Intel, AMD и ARM дефекты, через которые обычные пользовательские программы могут "увидеть" структуру защищенной части памяти ядра и способны обнаружить место хранения конфиденциальной информации.

Источник: УНН
Теги: Microsoft
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