Иглы с кровью на свалках: в Запорожской ОГА отреагировали на информацию СМИ

КИЕВ. 9 января. УНН. В Запорожской государственной администрации отреагировали на опубликованную в СМИ информацию о халатном обращении с медицинскими отходами в областных больницах, передает УНН.

В областной администрации признали, что использованные иглы, капельницы и другие медицинские принадлежности запрещено выбрасывать на помойку. Те клинические отходы, которые журналисты нашли на помойках городской больницы № 10 должно было утилизировать ООО “Муниципальная экологическая компания”.

“Отходы категории В, в том числе отходы, образовавшиеся в результате деятельности клинико-диагностической лаборатории больницы должны 2 раза в сутки младшим медицинским персоналом доставляться в помещение для временного хранения, откуда затем вывозиться ООО „Муниципальная экологическая компания“, Центр экологической безопасности г.Одесса, с которым Запорожской городской клинической больницей № 10 заключено соглашение”, — сообщили в Запорожской ОГА.

В то же время медицинские отходы областной инфекционной больницы должно было утилизировать ООО “Научно-исследовательский институт ”Укрпроект“, добавили в ведомстве.

Там отметили, что после обнародования соответствующей информации в СМИ, с медицинским персоналом больниц были проведены внеочередные учебные занятия и отобраны объяснения по этому инциденту, однако “ответственность за соблюдение действующего законодательства в обращении с отходами возлагается на руководителей учреждений здравоохранения”.

Напомним, в декабре прошлого года на Запорожье было обнаружено свалку опасных медицинских отходов. По данным СБУ, фирма, которая является “монополистом” и имеет соответствующую лицензию на сбор, транспортировку и утилизацию опасных медицинских отходов, грубо нарушала нормы действующего законодательства. Вместо утилизации отходов предприятие свозило к на складским помещениям, провоцируя эпидемиологическую опасность в городе.

Ранее УНН сообщал, что по оценке экспертов, 90% предприятий на рынке утилизации токсичных отходов не соответствуют технологическим требованиям и занимаются псевдодеятельностью. Однако проверить их невозможно из-за действия моратория.