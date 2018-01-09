На Херсонщине злоумышленники украли две тонны деталей с железнодорожных путей

КИЕВ. 9 января. УНН. В Херсонской области правоохранители задержали двух подозреваемых в хищении деталей с железнодорожного пути. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.

По словам правоохранителей, в дежурную часть Алешковского отделения полиции обратился работник станции "Пойма" и рассказал, что с железнодорожного пути украли металлические части.

"Во время более детального осмотра пути полицейские обнаружили отсутствие около 300 металлических подкладок и болтов, общим весом более двух тонн. Правоохранители провели подворные обходы и опросили местных жителей. Под подозрение попал 18-летний студент одного из учебных заведений Алешковского района. Во время беседы с правоохранителями он признался, что в течение месяца вместе со своим товарищем снимал металлические подкладки и болты с железнодорожного пути. Похищенные детали продавали", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в ходе обыска в домах подозреваемых было найдено около 300 кг деталей от пути, которые они не успели продать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области у пациента тубдиспансера полиция нашла наркотики

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в польском городе Вроцлав задержали женщину, которая занималась торговлей людьми, в том числе украинцами.