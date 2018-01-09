Россошанский заявил, что согласен с подозрением

КИЕВ. 9 января. УНН. Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский заявил, что согласен с выдвинутыми обвинениями против него. Об этом он сказал сегодня во время заседания в Вышгородском районном суде Киевской области, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос судьи о том, известно ли ему, в чем его подозревают, Ю.Россошанский сказал: "С подозрением согласен. Содержанием под стражей - нет".

Он подтвердил, что согласен с выдвинутым подозрением.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.

Как сообщал УНН, Вышгородский районный суд Киевской области начал рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской - Юрию Россошанскому - меры пресечения.