Убийство Ноздровской: подозреваемый заявил, что правоохранители не оказывали на него давление
КИЕВ. 9 января. УНН. Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский заявил, что правоохранительные органы не оказывали на него давление. Об этом он сказал сегодня во время заседания в Вышгородском районном суде Киевской области, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос судьи о том, совершалось ли на него давление со стороны правоохранительных органов, Юрий Россошанский сказал: "Не совершалось".
Перед этим, на уточнение судьи, он заявил, что согласен с предъявленным ему подозрением в убийстве правозащитницы Ноздровской.
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Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.
Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской.