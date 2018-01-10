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Убийство Ноздровской: подозреваемый заявил, что правоохранители не оказывали на него давление

Убийство Ноздровской: подозреваемый заявил, что правоохранители не оказывали на него давление

КИЕВ. 9 января. УНН. Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский заявил, что правоохранительные органы не оказывали на него давление. Об этом он сказал сегодня во время заседания в Вышгородском районном суде Киевской области, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос судьи о том, совершалось ли на него давление со стороны правоохранительных органов, Юрий Россошанский сказал: "Не совершалось".

Перед этим, на уточнение судьи, он заявил, что согласен с предъявленным ему подозрением в убийстве правозащитницы Ноздровской.

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Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской.

Источник: УНН
Теги: подозреваемый, правоохранительные органы, Убийство Ноздровской
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