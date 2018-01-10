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НБУ введет в обращение две памятные монеты к зимним Олимпийским играм

НБУ введет в обращение две памятные монеты к зимним Олимпийским играм

КИЕВ. 9 января. УНН. Национальный банк Украины завтра введет в обращение две памятные монеты, посвященные зимним Олимпийским играм, которые в 2018 году пройдут в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

Так, одна из монет номиналом в 2 гривны будет изготовлена ​​из нейзильбера и будет выпущена в количестве 40 000 штук. Вторая монета номиналом в 10 гривен будет серебряная, тираж - 5000 штук.

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Напомним, ранее сообщалось, что международные резервы Украины выросли на 21% и составляют 18,8 млрд долл.

Источник: УНН
Теги: НБУ, монеты, Олимпиада-2018
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