Адвокат Россошанского: арест за тяжкое преступление не может быть общей практикой

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Арест лица, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления не может быть общей практикой и прилюдией к будущему приговору. Об этом адвокат подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Николай Личик заявил сегодня на заседании Вышгородского районного суда Киевской области, передает корреспондент УНН.

"Не может быть мера пресечения "содержание под стражей" прилюдией к будущему приговору ... Содержание под стражей подозреваемых за тяжкое преступление не может быть общей практикой", - сказал адвокат Россошанского.

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Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской.