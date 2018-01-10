Инфляция в 2017 году достигла 13,7%

КИЕВ. 9 января. УНН. По итогам 2017 года показатель инфляции достиг 13,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает УНН.

“Инфляция на потребительском рынке в декабря 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1%, за год в целом — 13,7%”, — говорится в сообщении Госстата.

В то же время, годовой показатель инфляции меньше, по сравнению с показателями прошлых лет: 2015 год — 43,3%, 2014 год — 24,9%.

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%.

Больше всего (на 7,1% и 6,8%) подорожали овощи и яйца. На 4 - 1,6% повысились цены на молоко и молокопродукты, масло, сало, фрукты, хлеб, говядину, макаронные изделия.

В то же время на 5,4 - 0,5% подешевели гречневая крупа, сахар, мясо птицы, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел главным образом за счет повышения стоимости содержания и ремонта жилья на 1,1%, тарифов на отопление на 0,9%.

Вместе с тем произошло снижение тарифов на водоснабжение и канализацию на 1,2%, горячую воду — на 0,1%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,8% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 2,5%, а также проезда в автодорожном транспорте на 1,5%.

Напомним, в 2017 году в Украине больше всего подорожали мясо, масло и молоко.