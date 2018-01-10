В Таиланде премьер оставил картонку "отвечать" на вопросы журналистов

КИЕВ. 9 января. УНН. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча избежал вопросов от журналистов во время пресс-конференции, оставив вместо себя собственное изображение из картона, после чего покинул мероприятие. Соответствующую видеозапись обнародовало издание BBC, передает УНН.

"Если вы хотите задавать любые вопросы о политике или конфликте, спросите этого парня", - сказал Прают представителям СМИ в здании правительства в Бангкоке, прежде чем уйти.

Премьер-министр выступал перед посольством тайского дня детей в правительственном доме в понедельник.

Местные СМИ заявили, что картонные версии премьер-министра были подготовлены для школьников.

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Тайский премьер возглавил военный переворот в государстве в 2014 году, и был назначен премьер-министром течение этого года.

В декабря 2017 года он заявил, что будет использовать специальный порядок, который предоставляет широкие военные полномочия.