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Житель Кубани убил ломом свою бабушку, приняв ее за ведьму

Житель Кубани убил ломом свою бабушку, приняв ее за ведьму

КИЕВ. 9 января. УНН. Следователи предъявили обвинение жителю Ейска Краснодарского края, который, вероятно, забил ломом свою 75-летнюю бабушку. По словам внука, в ней он увидел ведьму, передает УНН со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России Краснодарского края.

По данным ведомства, пенсионерка жила одна в доме на улице Шмидта в Ейске. Перед Новым годом у нее несколько дней гостил внук.

"По версии следствия, вечером 27 декабря 2017 молодой человек беспричинно нанес пожилой женщине не менее пяти ударов металлическим ломом по голове, причинив ей две открытые черепно-мозговые травмы, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась на месте. По словам внука, в момент совершения убийства он увидел у бабушки ведьму, сообщили в СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас молодой человек находится на стационарном лечении в психоневрологическом диспансере. Для установления вменяемости обвиняемого назначена психолого-психиатрическая экспертиза, добавили в СК.

Как сообщал УНН, во время рождественского застолья в Харькове мужчина убил сожительницу.

Источник: УНН
Теги: Россия, убийство
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