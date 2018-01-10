Зубко рассказал, как будут наполняться местные бюджеты в 2018 году

КИЕВ. 9 января. УНН. В 2018 году местные бюджеты будут расти за счет 5% рентной платы за пользование недрами, а также 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями. Об этом сообщил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу чиновника.

“В наполнении местных бюджетов есть определенные новации. Они получат 5% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, газа и газового конденсата. Зачисление рентной платы будет осуществляться в следующих размерах: 3% — в бюджеты городов областного значения, ОТГ, 2% — в областные бюджеты, 2% — в районный бюджет, 1% — в сельские, поселковые, городские бюджеты городов районного значения. Также с этого года в местные бюджеты будет зачисляться 100% единого налога, уплачиваемого плательщиками четвертой группы — сельхозпроизводителями, в прошлом году причисляли 86%”, - рассказал Зубко.

Кроме того, по его словам, государство и в дальнейшем будет финансово поддерживать проекты инвестиционного и регионального развития. Соответствующие средства предусмотрены госбюджетом.

В частности, 6 млрд грн — за счет Госфонда регионального развития, 5 млрд — субвенция на социально-экономическое развитие территорий, 1,9 млрд — субвенция на формирование инфраструктуры ОТГ, 5 млрд грн — субвенция на развитие медицины в сельской местности.

Также с 2018 года в составе спецфонда госбюджета создан Государственный дорожный фонд объемом 37 млрд грн. По его счету местным бюджетам предусмотрено 11,5 млрд грн субвенции на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности.

Всего в госбюджете предусмотрено 284 млрд грн субвенций местным бюджетам. В частности, выделено 61,7 млрд грн образовательной субвенции (на 22% больше плана на 2017-й), 57,4 млрд медицинской субвенции (на 5% больше плана на 2017-й), 73,7 млрд на льготы и жилищные субсидии, 59,9 млрд на помощь семьям с детьми.

Напомним, на сегодняшний день 33 территориальные общины ожидают решения Центральной избирательной комиссии о назначении первых выборов.