Хоккеисты "Коламбуса" в овертайме вырвали победу в "Торонто"

КИЕВ. 9 января. УНН. В едином поединке сегодняшнего соревновательного дня регулярного чемпионата НХЛ "Коламбус" в гостях нанес поражение "Торонто", передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В первом периоде болельщики голов не увидели, а во втором "Мэйпл Лифс" вышли вперед за счет шайб Джеймса ван Римсдайка и Уильяма Нюландера. Ван Римсдайк на 12-й минуте периода здорово подставил клюшку под бросок от синей линии Романа Полака, а через пять минут Уильям Нюландер реализовал большинство точным броском в верхний ближний угол. У хозяев было еще несколько моментов, чтобы увеличить преимущество, но Сергей Бобровский отразил несколько очень опасных бросков. В третьем периоде "Коламбус" проиграл по броскам 4-13, но на 16-й и 18-й минутах дважды поразил ворота Фредерика Андерсена: отличились Ник Фолиньо и Пьер-Люк Дюбуа.

В овертайме Бобровский отразил выход против него Тайлера Бозака, а в ответной атаке Артемий Панарин замкнул передачу Зака ​​Веренски и принес "Коламбус" вторую победу подряд (3:2).

Примечательно, что "Торонто" проиграл всего второй раз в сезоне, когда вел после двух периодов.

Добавим также, "Коламбус" с 53 очками поднялся на второе место Столичного дивизиона и 5-е Восточной конференции, опередив "Нью-Джерси". "Торонто" не смог продолжить победную серию до трех матчей - 4-е на Востоке (53).

Как сообщал УНН, "Сент-Луис" обыграл "Вегас" в матче лидеров Западной конференции НХЛ.