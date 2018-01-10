Бывшего бойца "ДНР" осудили в Краматорске

КИЕВ. 9 января. УНН. Апелляционный суд Донецкой области оставил в силе приговор суда первой инстанции, который приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы экс-бойца "ДНР" за участие в незаконных вооруженных формированиях, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

"Апелляционный суд Донецкой области признал обоснованной позицию обвинения, которое поддерживала Краматорска местная прокуратура, и оставил без изменений приговор суда первой инстанции при назначении мужчине, обвиняемому в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования реальной меры наказания", - говорится в сообщении.

В частности, как сообщили в прокуратуре, судом установлено, что 1 июня 2014 года, во время оккупации Краматорска боевиками террористической организации "ДНР", 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, по собственной инициативе присоединился к рядам оккупантов.

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"Получив должность бойца по осуществлению пропускного режима, человек выполнял преступные приказы главарей по проверке транспорта и граждан, которые пересекали блокпост, и выявлении среди них людей, несогласных с оккупационным режимом", - рассказали в ведомстве.

О преступной деятельности сторонника "русской весны", по информации пресс-службы прокуратуры, украинские правоохранители узнали в мае 2017 года и уже в июне обвинительный акт в отношении него было направлено прокуратурой в Краматорский городской суд.

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Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины, и приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы, однако сторона защиты подала апелляцию "на строгость" приговора.

Согласно решению апелляционной инстанции, приговор вступил в законную силу.